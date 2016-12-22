Самолет экстренно приземлился в Сочи из-за ухудшения здоровья пассажира

Самолет, выполнявший рейс Тель-Авив — Москва, экстренно сел в Сочи из-за ухудшения самочувствия пассажирки. Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот».

«После посадки пассажирка была передана врачам скорой помощи», — пояснили в пресс-службе. Борт вылетел в Москву в 16:30 мск.

Как уточняет «Интерфакс» со ссылкой на источники в экстренных службах, пассажирку госпитализируют с диагнозом «эпилептический приступ». Самолет приземлился на запасном аэродроме.