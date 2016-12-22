Совет Ассоциации российских банков одобрил выход девяти банков

Ассоциацию российских банков (АРБ) покинули Сбербанк, ВТБ, ВТБ 24, Газпромбанк, Россельхозбанк, «Открытие», Альфа-банк, Бинбанк и БМ-банка. Их заявление о выходе из совета ассоциации было удовлетворено во время заседания АРБ, сообщается в пресс-релизе организации, передает «Интерфакс».

Как отмечается в сообщении, совет принял решение отстранить от участия в заседаниях ассоциации представителей вышедших банков.

О своем желании выйти из АРБ банки сообщили в середине июля. В совместном заявлении кредитные учреждения объяснили свой уход тем, что неудовлетворенны действием руководства, которое не стало учитывать интересы членов ассоциации при принятиия решений. По мнению банков, кредитные учреждения, которые входят в АРБ, часто не привлекаются к разработке важнейших документов объединения. В результате в текстах появляются «формулировки и обвинения», подрывающие «доверительные отношения», которые сложились в банковском секторе.

Планировалось, что они создадут новое объединение на базе Ассоциации региональных банков России, которая известна и как ассоциация «Россия».

По данным издания, АРБ могут также покинуть «АК Барс», «Зенит» и дочерний ему Липецккомбанк, Совкомбанк, Абсолют-банк, Связь-банк и Росевробанк.

