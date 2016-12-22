Греф прокомментировал возможность оформления паспортов Сбербанком

Глава Сбербанка Герман Греф заявил об отсутствии у банка четких планов относительно выдачи гражданам паспортов, сообщает корреспондент РБК.

«Пока четких планов нет. Мы работаем с предоставлением эксклюзивных госуслуг, но это не стратегия Сбербанка. Один из таких каналов — Сбербанк онлайн. Это снизит нагрузку на государство, значительно ускорит [предоставление услуги]», — сказал Греф.

5 сентября в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) вице-президент Сбербанка Андрей Шаров рассказал, что Сбербанк планирует в 2018 году в пилотном режиме в нескольких регионах начать оформление паспортов и миграционных документов, а с 2019 года данные полномочия должны распространиться по всей филиальной сети. Сбербанк планировал начать реализацию проекта с регионов, в которых наблюдается дефицит многофункциональных центров (МФЦ).

О том, что банки начнут предоставлять услуги по оформлению российских и заграничных паспортов, а также других документов, стало известно в январе.



