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Путин передал жалобы жителей Владимирской области главе региона
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Путин передал жалобы жителей Владимирской области главе региона
Прямая линия Путина, 16:35
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Путин передал жалобы жителей Владимирской области главе региона

Президент Владимир Путин встретился с губернатором Владимирской области Светланой Орловой и передал ей папку с жалобами жителей региона, полученными во время «Прямой линии». Они пожаловались российскому лидеру на «непоследовательность действий» региональной власти. Стенограмма со встречи опубликована на сайте Кремля.

«У нас 70 обращений, за эти дни мы их все контролируем, ведем: практически 63% выполнено», — ответила ему Орлова. По ее словам, на первом месте производственно-экономические вопросы, на втором — ЖКХ, на третьем — социальные, а также имеются «проблемы по тарифам».

Президент обратил внимание губернатора на проблему газификации в регионе. По его словам, граждане жалуются, что власть «ведет себя непоследовательно». «Здесь о чем люди пишут: о том, что местная власть ведет себя непоследовательно, и непонятно, какие предъявляются требования: то говорят, что нужно заплатить 20 тыс., то 30, то 37, — итог совсем другой», — сказал президент.

Он попросил губернатора уделить внимание происходящему в городе Вязники.

Помимо этого, Путин отметил вопрос ветхого жилья в области и получения земли многодетными семьями. По его словам, одна из таких семей хотела оформить участок, но им сказали, что дают только малоимущим, а не многодетным. Орлова пообещала разобраться с этими проблемами, отметив, что они могут возникать из-за «местечковой бюрократии».

Российский лидер указал еще на один проблемный вопрос во Владимирской области — строительство школ — и привел в пример недостроенную школу в микрорайоне 8-ЮЗ во Владимире, об окончании строительства которой чиновники отчитались, но здание так и не возвели до конца. По словам губернатора, школа не построена, в областной бюджет вернули 440 млн руб., а объект планируют сдать до конца 2017 года.

Линейная функция: к чему приводили жалобы Путину во время прямой линии
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На вопрос Путина о состоянии экономики в регионе Орлова заявила, что объем промышленного производства достиг 101,1%. Также она отметила, что «неплохо идет малый и средний бизнес». По словам Орловой, в регионе 28,9% — это инновационная продукция. Собственные доходы области составляют 49 млрд руб., а федеральные субсидии снизили на 3 млрд руб.

По словам губернатора, в регионе не хватает врачей. «Учителям, врачам стали предоставлять ипотеку, чтобы закрепить кадры», — заключила она.

Президент поблагодарил Орлову за то, что она занимается решением проблем во Владимирской области.

«Прямая линия с Владимиром Путиным». Как это было
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«Прямая линия» с Владимиром Путиным прошла 15 июня. В ходе нее россияне жаловались президенту на различные проблемы в регионе. После этого Путин выдает руководителям регионов зеленую папку с обращениями жителей российских субъектов. Ранее он передал жалобы губернаторам Адыгеи, Мордовии, Саратовской, Ярославской, Томской областей и главам других регионов.

Теги: Владимир Путин , Владимирская область , «Прямая линия» , Светлана Орлова
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