Легковой автомобиль столкнулся с тепловозом в Подмосковье

В Подмосковье на железнодорожных путях тепловоз столкнулся с легковым автомобилем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Московской области.

Авария произошла на 129-м км железной дороги Москва — Касимов. Автомобиль ВАЗ-2104 столкнулся с тепловозом на нерегулируемом переезде. Водитель легковушки погиб в результате аварии.

Специалисты проводят проверку по факту произошедшего и устанавливают причины аварии.