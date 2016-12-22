Легковой автомобиль столкнулся с тепловозом в Подмосковье
Общество, 16:20
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Легковой автомобиль столкнулся с тепловозом в Подмосковье
В Подмосковье на железнодорожных путях тепловоз столкнулся с легковым автомобилем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Московской области.
Авария произошла на 129-м км железной дороги Москва — Касимов. Автомобиль ВАЗ-2104 столкнулся с тепловозом на нерегулируемом переезде. Водитель легковушки погиб в результате аварии.
Специалисты проводят проверку по факту произошедшего и устанавливают причины аварии.