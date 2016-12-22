Молодцов обещал нефтяникам льготы при высокой стоимости добычи в Арктике

Замминистра энергетики Кирилл Молодцов заявил в кулуарах конференции по освоению континентального и арктического шельфа RAO CIS Offshore в Санкт-Петербурге, что государство готово предоставлять компаниям льготы при работе на низкорентабельных проектах в Арктике, передает корреспондент РБК.

«Компании, которые работают на шельфе, могут заниматься Арктикой, имея даже достаточно высокую себестоимость добычи. Если у них конкретные точечные проекты дорогие с себестоимостью $70 или даже $80 за барр., государство будет их льготировать и создавать условия, чтобы эти месторождения увеличивали добычу», — сказал Молодцов.

Добыча нефти на Приразломном месторождении «Газпром нефти» и газа — на Ямале — уже льготируется, напомнил Молодцов. «О льготах по геологоразведке [в Арктике] будем думать, если это будет необходимо», — добавил он, отметив, что пока компании не просят новых льгот для работы на шельфе.

По словам Молодцова, Минэнерго ожидает роста добычи нефти на шельфе Арктики в 2017 году с 22,3 млн т до 26 млн т газа — с 32,9 млрд куб. м до 34 млрд куб. м.