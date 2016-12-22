Горбачев прокомментировал планы поставить ему бюст в центре Москвы

Президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал РБК инициативу поставить его бюст на «Аллее правителей» Российского военно-исторического общества (РВИО) в центре Москвы.

«Установка [бюстов] — это полностью право общественности. Если бы я возражал, то высказался. Но мы, может, не готовы для таких шагов — в любом случае пусть решит общество», — заявил РБК Горбачев.



Во вторник, 12 сентября, исполнительной директор РВИО Владислав Кононов заявил РБК, что 22 сентября на «Аллее правителей» появится восемь бюстов руководителей прошлого столетия, а именно Ленину, Сталину, Хрущеву, Брежневу, Андропову, Черненко, Горбачеву и Ельцину. Кононов пояснил, что памятник Ленину станет первым, который будет установлен в постсоветский период.

Как рассказал Кононов, автором бюстов стал Зураб Церетели. Он примет участие в церемонии открытия памятников наряду с министром культуры Владимиром Мединским и вдовой первого президента России Наиной Ельциной.

По словам научного директора РВИО Михаила Мягкова, бюсты правителей XX века будут нести образовательную и просветительскую функцию. Он отметил, что на аллее можно будет проводить открытые уроки. Планируется, что их будут посещать школьники и кадеты, чтобы узнать «о какой-то личности что-то новое, рассказал научный директор военно-исторического общества. Он подчеркнул, что памятники будут установлены не для того, чтобы «угодить какой-то политической конъюнктуре», а чтобы напомнить об истории России.

Российское военно-историческое общество открыло «Аллею правителей» в 2016 году в Петроверигском переулке. Как планирует РВИО, на ней будут поставлены памятники всем руководителям России. На данный момент там находятся 33 скульптуры — от древнерусского князя и родоначальника династии Рюриковичей Рюрика до главы Временного правительства Александра Керенского.