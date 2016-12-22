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Аксенов ответил поговоркой на заявление ЕС о признании выборов в Крыму
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Аксенов ответил поговоркой на заявление ЕС о признании выборов в Крыму
Политика, 15:08
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Аксенов ответил поговоркой на заявление ЕС о признании выборов в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал решение лидеров стран ЕС не признавать прошедшие в республике выборы словами из поговорки: «Собаки лают — ветер носит». Об этом говорится в сообщении главы региона, поступившем в РБК.

«Тот, кто хочет узнать правду, может приехать в Крым, пообщаться с крымчанами и сопоставить, насколько реальность соответствует мифам западной пропаганды. Нам скрывать нечего. А пытаться доказать что-то людям, которые сами эти мифы создают и продвигают, бесполезно. Как говорят в России, собаки лают — ветер носит. А караван идет», — сказал Аксенов.

Он также заявил, что крымчан не волнует решение ЕС, европейских политиков не волнует судьба Крыма. «Они отлично понимают, что прошедшие выборы соответствовали всем демократическим стандартам (что подтвердили, в том числе, и иностранные наблюдатели), но упорно отказывают крымчанам в праве на выбор, которое является одним из фундаментальных прав человека», — пояснил крымский глава.

«Это двуличие давно стало нормой в отношении правящей верхушки стран ЕС к России. Когда на Западе говорят о демократии и правах человека, то подразумевают свои геополитические интересы. Мы к этому привыкли», — добавил Аксенов.

«Это уже даже не раздражает, а просто вызывает ощущение брезгливости», — заключил он.

Ранее в Крыму заявили, что решение стран ЕС не признавать выборы в республике не испугало и не удивило жителей региона. «Заявление Евросоюза нужно рассматривать исключительно как вмешательство во внутренние дела России. Это политическая стратегия наших оппонентов», — заявила представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Крым в Совете Федерации Ольга Ковитиди.

Накануне, 11 сентября, стало известно, что Европейский союз не признает прошедшие на территории Крыма выборы. В пояснении к заявлению говорилось, что ЕС «не признал незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя, поэтому не признает проведение выборов на Крымском полуострове».

«Любой, избранный в Крыму, претендующий представлять полуостров и Севастополь, не будет признан в качестве представителя территорий, которые являются украинскими», — заявили в ЕС. Там также добавили, что организация «остается непоколебимой в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины».

Теги: ЕС , Крым , Сергей Аксенов , выборы в Крыму
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