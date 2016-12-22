В Госдуме назвали «бредом» решение «Формулы кино» по «Матильде»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко в беседе с РБК назвал «бредом» отказ сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» от показа фильма Алексея Учителя «Матильда» из-за угроз безопасности.

«Что такое кинотеатры боятся — это бред? Зачем у нас ФСБ, Росгвардия и все остальное? У нас есть Конституция, где написано, что цензуры нет. Поэтому показывать его [фильм «Матильда»] можно, а все остальное дело правоохранительных органов», — сказал Бортко.

Во вторник, 12 сентября, пресс-служба объединенной сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» заявила об отказе от показа фильма «Матильда». Там объяснили, что данное решение связано с мерами безопасности. «Решение связано исключительно с желанием оградить посетителей киносети от рисков, которые влекут за собой публичные показы фильма», — сообщила пресс-служба.

Решение пресс-службы киносети, куда входят 75 кинотеатров в 28 городах России, последовало на фоне инцидента, произошедшего накануне в Москве. В минувший понедельник, 11 сентября, трое неизвестных в масках подожгли автомобиль адвоката Константина Добрынина, который представляет режиссера Алексея Учителя. Загорелся также припаркованный рядом автомобиль. На месте сгоревших машин были разбросаны листовки с надписью «Гореть за Матильду».