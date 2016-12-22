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В Москве появятся памятники Сталину и Горбачеву работы Церетели
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В Москве появятся памятники Сталину и Горбачеву работы Церетели
Общество, 14:52
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В Москве появятся памятники Сталину и Горбачеву работы Церетели

На «Аллее правителей» в Москве появятся памятники людям, руководившим государством в XX веке, в том числе Владимиру Ленину и Иосифу Сталину. Об этом, как передает корреспондент РБК, заявил исполнительный директор Российского военно-исторического общества Владислав Кононов.

По его словам, всего на аллее добавятся восемь новых бюстов: Ленину, Сталину, Хрущеву, Брежневу, Андропову, Черненко, Горбачеву и Ельцину. Их установят 22 сентября. В церемонии открытия примут участие министр культуры Владимир Мединский, вдова первого президента России Наина Ельцина и автор памятников Зураб Церетели.

Научный директор РВИО Михаил Мягков пояснил, что бюсты правителей будут в первую очередь выполнять просветительскую функцию. «Задача этой аллеи — нести образовательную функцию. Здесь можно проводить открытые уроки. Школьники, кадетские классы будут приходить сюда и узнавать о какой-то личности что-то новое», — сказал он.

При этом Мягков признал, что отношение к установке памятников политикам новейшей истории России может быть неоднозначным. Он подчеркнул, что установка бюстов ведется «не в угоду какой-то политической конъюнктуре, а чтобы напоминать, что у нас была такая история».

«Аллея правителей» была открыта РВИО в 2016 году в Петроверигском переулке в центре Москвы. По замыслу проекта на аллее должны быть размещены памятники всем руководителям страны. Сейчас там установлены бюсты 33 государственных деятелей — от древнерусского князя и родоначальника династии Рюриковичей до главы Временного правительства Александра Керенского.

В начале сентября опрос Левада-центра показал, что число россиян, поддерживающих идею об установке памятника Сталину, выросло до 39%. При этом 12 лет назад данную идею одобряли 36%. Также почти в полтора раза меньше стало противников этой идеи — с 2005 года их доля сократилась на 15% — с 53 до 38%. Число неопределившихся со своим отношением к памятникам Сталину за 12 лет увеличилось с 12 до 23%.

Теги: Ленин , история , Владимир Мединский , Иосиф Сталин , РВИО
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