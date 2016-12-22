Удальцов назвал «грязной разводкой» допрос в СК

Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов назвал «грязной разводкой» свой допрос в Следственном комитете России о беспорядках на Болотной площади в 2012 году. О том, что оппозиционер был допрошен следователями СКР, сообщалось на официальном сайте ведомства 8 сентября.

«Что касается конкретных следственных действий, это был комплексный подход: и [попытка] давление оказать, и попробовать грязную разводку осуществить. Пытались моими руками получить на других лидеров оппозиционных организаций показания, чтобы привлечь их к уголовной ответственности. Но я сказал, сославшись на ст. 51 Конституции, что в такие игры я не играю. Не на того, человека напали», — завил Удальцов, отвечая на вопрос РБК.

Оппозиционер выразил уверенность, что за ним продолжится наблюдение. «Без внимания не оставят», — добавил он.

Как заявляла по итогам допроса официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, ведомство решило допросить оппозиционера после его заявлений, сделанных на пресс-конференции. Удальцов тогда сообщил в своем Twitter, что вопросы следствия касались «болотного дела». Он также уточнил, что не стал давать показаний, сославшись на 51-ю статью Конституции. Она гарантирует право не свидетельствовать против себя и близких родственников.

Лидер «Левого фронта» вышел из колонии 8 августа. На своей пресс-конференции после освобождения он заявил, что бывший депутат Госдумы Илья Пономарев и глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный «заведомо подставляли людей под аресты» и «репрессии».