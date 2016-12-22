Власти Подмосковья профинансируют борьбу с борщевиком

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании регионального правительства поручил заложить в областном бюджете на 2018 год деньги на программу по борьбе с борщевиком. Об этом сообщает РИАМО.

Воробьев добавил, что в Подмосковье не должно быть борщевика. Губернатор подчеркнул, что подход в борьбе с этим сорняком должен быть профессиональным и серьезным, а методики — эффективными.

Воробьев поручил областному Министерству сельского хозяйства и продовольствия ​региона начать борьбу с опасным растением, передает подмосковное «Радио 1». Глава Минсельхозпрода Андрей Разин заявил, что пятилетнюю программу по борьбе с борщевиком могут принять до конца текущего года.

По словам Разина, создано специальное мобильное приложение в рамках портала «Добродел», в котором жители региона могут указать на карте места, где растет больше всего борщевика. Министр отметил, что в Подмосковье сорняк поразил более 17 тыс. га, в том числе 9,5 тыс. га сельхозземель.

​Борщевик Сосновского — ядовитое растение. При попадании его сока на кожу человека и животных под воздействием солнечного света (ультрафиолета) он может усилить пигментацию кожи, вызывать дерматиты и ожоги.

Во времена СССР растение активно высаживали как силосное растение, но потом выяснилось, что молоко домашнего скота от него горчит. Также оказалось, что борщевик проникает в естественные экосистемы, вытесняя другие растения.

В Европе действуют правительственные программы по борьбе с борщевиком. В России он больше всего распространился в северном, северо-западном и центральных регионах.