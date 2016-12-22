Росгвардия пообещала перейти на контракт с 2025 года

С 2025 года набор в войска Росгвардии будет вестись только по контракту. Об этом, как передает «Интерфакс», заявил ​начальник главного управления кадров Росгвардии, генерал-майор Виктор Мацюк.

«В перспективе такие планы имеются, мы работаем над этим с Министерством обороны. С 2025 года комплектование личным составом может полностью перейти на контрактную основу», — рассказал Мацюк.

Переход Росгвардии на комплектацию контрактниками должен пройти в рамках третьего этапа ее формирования. Первый этап был завершен в 2016 году, когда войска Росгвардии были укомплектованы личным составом, были сформированы центральный аппарат и территориальные управления службы. Второй этап завершился 31 августа этого года. На втором этапе Росгвардия занималась определением объема и порядка выполнения служебно-боевых задач, переводом на контрактную службу сотрудников ОМОНа и СОБРа.

​В конце июля стало известно, что Росгвардия намерена создать в своем составе научные роты, которые займутся интернет-исследованиями и борьбой с терроризмом. Это решение было принято на основе опыта Минобороны. Сейчас в научных ротах военного ведомства проходят службу более 600 человек.