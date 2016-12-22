Президент Латвии передал в Сейм законопроект о статусе детей неграждан

Президент Латвии Раймонд Вейонис внес в Сейм законопроект об автоматическом предоставлении гражданства страны детям неграждан, родившимся на территории республики. Об этом сообщается на сайте канцелярии главы государства.

Отмечаться, что изменения затронут от 50 до 80 новорожденных в год. Планируется, что законопроект вступит в силу с 1 июня 2018 года.

«Прекращение предоставления детям статуса неграждан является символическим шагом, который позволит остановить осознанное противостояние и целенаправленное разделение различных групп латвийского общества. Прекращение предоставления статуса неграждан позволит нашему обществу стать более сплоченным и направить свои силы на развитие нашего государства», — отмечается в письме Вейониса.

В Латвии, по данным на 2017 год, проживает около 1,9 млн человек, в том числе около 242 тысяч неграждан. Данный статус означал, что с 1991 года, когда республика вышла из состава СССР, они были лишены ряда политических прав, в том числе права голосовать и баллотироваться на выборах в местные органы власти, национальный и Европейский парламенты, а также принимать участие в общенациональных референдумах.