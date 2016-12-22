СКР проверит нападение на фельдшера скорой на Ленинском проспекте

Следственный комитет (СКР) проведет проверку обстоятельств нападения на фельдшера скорой помощи в Москве. Об этом говорится в сообщении столичного управления ведомства.

Нападение на медика произошло 12 сентября возле городской больницы на Ленинском проспекте. «Неизвестный мужчина подбежал к фельдшеру скорой помощи и нанес ему удар ножом. После этого мужчина скрылся с места происшествия», — сообщили в СКР.

Сотрудник скорой помощи был госпитализирован. Его жизни ничто не угрожает. Следователи ведут поиск нападавшего.

В Подмосковье 14 июля пациентка напала на сотрудницу скорой помощи. Нетрезвая женщина нанесла фельдшеру несколько ударов, поскольку была не согласна с поставленным диагнозом. Уголовное дело из-за нападения возбудил Следственный комитет.