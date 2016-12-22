«Тверской стрелок» извинился в последнем слове в суде

Москвич Сергей Егоров, которого обвиняют в убийстве девяти человек в дачном кооперативе в Тверской области, выступил в суде с последним словом, попросив прощения за содеянное. Об этом сообщает «Интерфакс» из зала суда.

«Хочу сказать последний раз: простите», — сказал обвиняемый.





После этого находившиеся на заседании родственники убитых стали показывать ему их портреты и кричать, чтобы он их запомнил.

Суд объявил перерыв до 16:00 мск. Во вторник, 12 сентября, ему должны вынести приговор.

По данным следствия, в ночь на 4 июня Сергей Егоров находился в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) «50 лет Октября» поселка Редкино Конаковского района Тверской области. Там он в компании местных жителей и их гостей распивал алкоголь. После ссоры с участниками застолья он расстрелял их из охотничьего ружья. Они скончались на месте от полученных травм.

Приехавшие на место ЧП полицейские обнаружили тела трех женщин и пяти мужчин в доме и на улице; тело еще одной женщины было в багажнике автомобиля. Полицию вызвала одна из участниц застолья, которой удалось спрятаться.

Мужчину судят по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

На заседании, которое прошло 5 сентября, Егоров заявил, что не будет возражать, если к нему применят смертную казнь. «Хочу сказать, что такой мрази и твари прощения нет, но я прошу прощения. Готов понести наказание», — добавил он.

Во время первого заседания обвиняемый отказался давать показания в суде, сославшись на ст. 51 Конституции России, в которой говорится, что никто не обязан свидетельствовать против себя и своих родственников, «круг которых определяется законом».