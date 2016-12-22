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Большинство россиян не готовы переехать ближе к офису ради работы
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Большинство россиян не готовы переехать ближе к офису ради работы
Технологии и медиа, 13:18
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Большинство россиян не готовы переехать ближе к офису ради работы

Большая часть москвичей (34%) и жителей Санкт-Петербурга (50%) тратят на дорогу на работу от 30 минут до часа. Об этом свидетельствуют данные исследования проекта «Mail.Ru для бизнеса» (есть у РБК). Опрос проводился среди тысячи человек, занятых в сегменте малого и среднего бизнеса.

Каждый второй опрошенный заявил, что добирается до места работы менее чем за полчаса. Однако распределение по России неравномерное: в регионах таких людей 58%, в Москве и Московской области — 32%, в Санкт-Петербурге — 30%. Более того, в Москве и Подмосковье самая большая доля тех, у кого на дорогу от дома до офиса уходит от одного до полутора часов (26%).

Почти три четверти (72%) опрошенных хотели бы работать ближе к дому, говорится в исследовании. Однако возможность смены работы из-за этого рассматривает только каждый пятый (18%). 16% респондентов сказали, что готовы сами переехать ближе к офису.

53% участников опроса отметили, что уменьшение времени на дорогу до работы приведет к повышению их трудовой эффективности, 74% респондентов — к росту активности вне работы.

Ездить к месту работы на автомобиле предпочитают 36% опрошенных в Москве и Московской области, а в регионах этот показатель выше — 48%. Пешком до места работы ходят меньше трети опрошенных.

Самым бюджетным способом доехать до офиса является городской наземный транспорт — 38% участников опроса тратят на него менее 1 тыс. руб. в месяц. Дороже всего обходится передвижение на автомобиле — у 14% респондентов ежемесячные расходы на машину составляют более 5 тыс. руб. Более половины сотрудников малых и средних компаний считают, что работодатель должен компенсировать расходы на дорогу.

Европейский суд по правам человека еще в сентябре 2016 года признал время, потраченное работником на то, чтобы добраться из дома до места работы и обратно, частью рабочего дня. Правда, такое решение касается только тех, кому работодатель не предоставляет постоянного рабочего места в офисе: это торговые агенты, слесари-сантехники и социальные работники, выезжающие на заказы непосредственно из дома. Юристы отмечали, что признание Европейским судом времени, проведенного в дороге, рабочим, означает, что многие де-факто перерабатывают.

Теги: Исследование , офис , работники , Mail.Ru Group
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