Правообладатель «селфи обезьяны» выиграл суд у защитников животных

Правообладатель «селфи обезьяны» Дэвид Слейтер выиграл суд у организации «Люди за этичное обращение с животными» (PETA), которые настаивали на передаче прав на снимок хохлатому павиану Наруто, который изображен на фото. Об этом говорится в совместном сообщении РЕТА и Слейтера, опубликованном организацией.

Несмотря на то что суд отклонил апелляцию PETA от имени павиана Наруто, в которой говорилось о необходимости передать авторские права на фото обезьяне, Слейтер согласился отчислять 25% от любых будущих доходов от снимка в фонд поддержки среды обитания павианов.

Фото: Wtop.com

«Дело PETA и Слейтера ​вызвало международную дискуссию о необходимости наделить животных фундаментальными правами для их же блага, а не для того, чтобы их мог эксплуатировать человек», — говорится в совместном заявлении сторон.

Как заявил Би-би-си сам Слейтер, он приложил немало сил для того, чтобы отстоять свои права на снимок. В результате суд встал на его сторону, постановив, что обезьяне не могут принадлежать авторские права на снимок, потому что доход, получаемый от фото, не принесет животному пользы. Как отметил в ходе судебного слушания один из судей, у Наруто фактически нет возможности получать и сохранять деньги, кроме того, отметил он, обезьяна не сможет понести репутационных потерь, о которых в своем иске упоминала PETA.

Суд между PETA и Слейтером длится несколько лет — с тех пор как снимок, который сделала обезьяна на камеру американца, получил популярность в интернете. В 2014 году фотографии Наруто появились на «Викискладе», Фонд Викимедиа отказывался удалять их, заявив, что фотограф не имеет на них прав, в отличие от обезьяны, которая и сделала снимок.

Реагируя на это, Бюро авторского права США сделало заявление, согласно которому результаты деятельности животных не могут быть объектами авторского права и считаться произведениями искусства.

В ответ PETA подала иск к Слейтеру от имени павиана Наруто, изображенного на фото, с требованием признать его автором снимка. Все доходы от использования фото организация планировала перечислять в фонд защиты обезьян в дикой природе.