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Росавтодор выступил против скидок в системе «Платон»
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Росавтодор выступил против скидок в системе «Платон»
Экономика, 12:08
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Росавтодор выступил против скидок в системе «Платон»

Введение скидок в системе «Платон» на время действия льготного периода нецелесообразно, заявил заместитель руководителя Росавтодора Дмитрий Прончатов. По словам Прончатова, о своей позиции ведомство уже уведомило Минтранс, передает ТАСС.

По словам представителя Росавтодора, введение скидок было бы неверным шагом, поскольку оно «противоречит принципам системы». «К вопросу введения скидочной программы необходимо вернуться тогда, когда будет анализироваться возможность возврата к изначальному тарифу. А на данный момент для перевозчиков уже действует льгота в виде заниженного тарифа», — объяснил он.

В начале сентября глава Минтранса Максим Соколов допустил индексацию тарифов системы «Платон» на уровне инфляции в 2018 году. При этом министр рассказал, что ведомство разрабатывает возможность введения скидок для перевозчиков. По его словам, наиболее вероятной является скидка, предоставляемая в зависимости от пробега машины.

Подготовить предложения по скидкам в системе «Платон» в марте этого года поручил федеральным чиновникам премьер Дмитрий Медведев. В то же время одновременно со скидками Минтранс и Минюст должны проработать вопрос об увеличении суммы штрафа за неуплату в системе «Платон» и наказании за превышение максимально допустимых нагрузок.

С 15 апреля 2017 года тариф за проезд грузовых машин массой более 12 т по федеральным трассам для пользователей системы «Платон» составляет 1,90 руб. за 1 км.

Теги: Росавтодор , «Платон»
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