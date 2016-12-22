Режиссера Олега Сенцова этапировали в Челябинск

Украинского режиссера Олега Сенцова этапировали из иркутского СИЗО в Челябинск. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иркутской области.

О причинах перевода не сообщается.

9 сентября стало известно, что Сенцов находится в СИЗО Иркутска, куда он был переведен из колонии в Якутии. Правозащитники утверждали, что условия в камере, где содержится режиссер, хорошие.

Сенцов был задержан в Крыму в 2014 году. В августе 2015 года его приговорили к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в терроризме. Он был признан виновным в подготовке двух терактов в Крыму, приготовлении еще к одному, а также в создании террористического сообщества.

В начале декабря 2016 года президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос режиссера Александра Сокурова о судьбе Сенцова, назвал тему

«чувствительной» и заявил, что вопрос должен решаться судебной системой.



В поддержку режиссера высказывались многие деятели культуры и правозащитники, в том числе американские актеры Джонни Депп и Мерил Стрип, российские режиссеры Андрей Звягинцев, Алексей Герман-младший, Павел Бардин, Алексей Федорченко и другие.