Рынок интернет-торговли в России впервые превысит 1 трлн руб.

Российский рынок интернет-торговли в первом полугодии 2017 года вырос на 22% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, до 498 млрд руб. Об этом журналистам рассказал президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ, объединяет около 30 магазинов, в том числе «М.Видео», «Детский мир», Lamoda, Ozon) Алексей Федоров, передает корреспондент РБК.

По прогнозу АКИТ, к концу года рынок вырастет на 25%. В случае реализации этого плана рынок впервые превысит порог в 1 трлн руб. и составит 1,15 трлн руб. Сейчас рынок интернет-коммерции составляет около 36% от всей цифровой экономики России, подсчитал Федоров.

Трансграничная онлайн-торговля в России вырастет до 420 млрд руб. в 2017 году. За первые полгода она составила около 178 млрд руб. «Через два года российской интернет-торговли в таких категориях, как мелкая бытовая техника и одежда, уже почти не останется», — говорит Федоров. По его словам, заказы в заграничных магазинах за полгода выросли на 49%, при этом количество заказов на внутреннем рынке выросло всего на 8%.