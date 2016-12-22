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МИД предупредил о «вымывании» русского языка из образования на Украине
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МИД предупредил о «вымывании» русского языка из образования на Украине
Украинский кризис, 10:59
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МИД предупредил о «вымывании» русского языка из образования на Украине

Принятый на Украине закон об образовании ущемляет права русскоязычного населения страны и направлен на ликвидацию русского языка в образовании. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского МИДа.

В заявлении отмечается, что закон, ограничивающий преподавание на любых языках, кроме украинского, приводит к перспективе «полного вымывания [языков национальных меньшинств] из образовательной системы этой страны к 2020 году». МИД считает основной целью этого закона «максимальное ущемление интересов миллионов русскоязычных жителей Украины» и «насильственное установление в многонациональном государстве моноэтнического языкового режима».

В МИДе подчеркнули, что таким образом Киев пытается осуществить «полную украинизацию образовательного пространства страны». Это, подчеркнули в ведомстве, противоречит как Конституции Украины, так и ее международным обязательствам. При этом, отмечает МИД, с осуждением нового закона, помимо России, уже выступили власти Венгрии, Польши, Румынии и Молдавии.

Ранее стало известно, что власти Венгрии обратились в ОБСЕ и ООН из-за принятого на Украине закона об образовании. По словам главы МИД страны Петера Сийярто, Будапешт намерен не допустить вступления закона в силу, поскольку он ущемляет права венгерского меньшинства на Украине.

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Согласно закону об образовании, принятому 6 сентября, на Украине с 2018 года должно быть прекращено преподавание на любых языках, кроме украинского, начиная с 5-го класса. В 2020 году на украинский язык полностью перейдет и начальная школа. Исключение может быть сделано только для «коренных народов», к которым, как полагают в Киеве, относятся лемки, бойки, галичане, подоляне и крымские татары. При этом проживающие на Украине русские, венгры, поляки, болгары и румыны подобного права не получили.

Теги: Россия , Украина , МИД , образование
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