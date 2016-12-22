Соратник Саакашвили заявил о задержании сторонников бывшего губернатора

Cоратник бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, член партии «Рух новых сил» Давид Сакварелидзе заявил о задержании двух активистов, которые участвовали в незаконном пересечении польско-украинской границы. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Сейчас арестовали нашего активиста из Черкасс — Андрея Котыченко. Он был непосредственно среди тех, кто заводил Михаила [Саакашвили] на Украину... В эти минуты его везут во Львов», — сообщил он.

Сакварелидзе добавил, что накануне «15 представителей МВД» задержали другого соратника — Александра Бурцева из Ивано-Франковска.

Политик требует немедленно освободить задержанных и призывает власти Украины прекратить «политические репрессии», так как это, по его мнению, «несомненно очень плачевно для них закончится, как это уже не раз происходило во времена предшественников».

Михаил Саакашвили незаконно пересек границу Украины 10 сентября. Собравшиеся у контрольно-пропускного пункта Шегини его сторонники прорвали границу с украинской стороны, устроили потасовку с пограничниками в транзитной зоне. Таким образом они поспособствовали в пересечении госграницы бывшему одесскому губернатору и группе лиц, в числе которых было пять народных депутатов. Среди них была и и глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. После этого ее внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец», обвинили в организации и подготовке к «незаконному перемещению лица без гражданства» через границу и в участии «в нападении на режимный объект». На Тимошенко, по данным «Миротворца», заведено уголовное дело.

По данным Госпогранслужбы Украины, границу вместе с экс-президентом Грузии пересекли 60 человек. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявлял о 40 незаконно проникших на Украину людях.