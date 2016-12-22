На юге России стартовали крупные командно-штабные учения

На Кубани стартовали крупные командно-штабные учения под руководством командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) Александра Дворникова. Об этом «РИА Новости» сообщил начальник пресс-службы округа Вадим Астафьев

«Около 700 военнослужащих и свыше 200 единиц боевой техники приведены в полную боевую готовность и совершили марши общей протяженностью свыше 700 километров», — заявил Астафьев.

По словам начальника пресс-службы, военнослужащие отработают команды по отражению нападения условного противника, вопросы жизнеобеспечения на привалах и ориентирования в незнакомой местности. Учения пройдут в Краснодарском крае, в Ставропольском крае и в Адыгее.

Ранее сообщалось о проведении совместных военных учений России и Белоруссии «Запад-2017», которые пройдут с 14 по 20 сентября. Президент Литвы Даля Грибаускайте связала учения с подготовкой к войне с Западом. Командующий американскими войсками генерал-лейтенант Бен Ходжес в Европе назвал учения «троянским конем», отметив, что они вызывают опасения у стран, входящих в Североатлантический альянс.