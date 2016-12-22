Евросоюз призвал освободить зампредседателя крымского меджлиса

Евросоюз призвал освободить ​зампреда запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» Ахтема Чийгоза. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Евросоюза.

Накануне Верховный суд Крыма приговорил Чийгоза к восьми годам лишения свободы за «организацию беспорядков» у стен крымского парламента в 2014 году.

«Запрет деятельности Меджлиса, их органа самоуправления и преследование его лидеров, являются серьезными и неприемлемыми нарушениями их прав», — сказано в заявлении. Согласно сообщению, Евросоюз «постоянно отслеживал» дело Чийгоза и настаивал на его освобождении.

В Брюсселе также ожидают снятие обвинений с другого зампреда Меджлиса Ильми Умерова. «Подтверждаем нашу давнюю позицию о том, что всех незаконно задержанных на Крымском полуострове и в Российской Федерации граждан Украины необходимо немедленно освободить», — сказано в заявлении.

Чийгоз был арестован в январе 2015 года. По версии следствия, в 2014 году у здания крымской Верховной рады «Меджлис крымско-татарского народа» проводил демонстрацию, в ходе которой были избиты представители движений «Русское единство» и самообороны Республики Крым. Также протестующие ворвались в здание республиканского парламента и «нанесли там ущерб» на 600 тыс. руб.

Ильму Умерова задержали в мае прошлого года. Как сообщала занимавшая в тот момент пост прокурора Крыма Наталья Поклонская, в 2016 году Умеров, находясь на территории Украины, выступал в прямом эфире украинского телеканала АТР, где публично заявил о необходимости нарушения территориальной целостности России.