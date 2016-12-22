В посольстве России назвали «издевательским» заявление Госдепа об обысках

В посольстве России в США назвали «издевательством» комментарий Госдепа об обысках в здании генконсульства. Ранее официальный представитель Госдепа рассказала о «турне» американских спецслужб по зданиям российской дипсобственности

Фото: Yin Bogu / Zuma / TASS

В посольстве России в США назвали «откровенно издевательским» комментарий Госдепа об «обысках» в российских дипмиссиях. Об этом говорится в заявлении посольства, опубликованном в Facebook.

По данным российского дипведомства, официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт назвала «прогулками» обыски и досмотры спецслужбами США Генконсульства России в Сан-Франциско и Торгпредства России в Вашингтоне.

«На самом деле речь идет о беспрецедентных шагах, противоречащих двусторонним конвенциям, международному праву и внутреннему законодательству самих США. Где гарантия, что в целях таких «прогулок» представители американских спецслужб в следующий раз не придут с облавой на другие наши объекты дипсобственности?». — сказано в сообщении.

Ранее, 7 сентября, в ходе пресс-конференции журналист из китайского издания CCTV спросил Науэрт про обыски, уточнив, считает ли Госдеп это «прогулками». «Что вы хотите от меня услышать? Как вы сами это называете? Обысками? <...> Это была серьезная деятельность», — ответила Науэрт. Она добавила, что не знает лично людей, которые бы жаловались на «обыски и досмотры в личных шкафах».

По словам официального представителя, правоохранители «обходили» российские дипсобственности «в сопровождении» российских дипломатов.

«И если я употребила слово «турне» и оно оказалось слишком легкомысленным для тех действий, которые имели место, тогда простите меня за это», — добавила Науэрт.

6 сентября МИД сообщал, что сотрудники силовых ведомств США проводят в здании генконсульства «неизвестные работы», «уродуют дорогой паркет» и «хозяйничают без разрешения». Позднее Замминистра Сергей Рябков назвал оккупацией появление агентов спецслужб США в консульстве и сообщил, что иск в американский суд будет подан «в ближайшее время».