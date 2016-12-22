Число погибших при землетрясении в Мексике приблизилось к 100
Общество, 03:08
0
Число погибших при землетрясении в Мексике приблизилось к 100
В результате землетрясения, которое произошло в пятницу, 8 сентября, в Мексике погибли 96 человек. Об этом сообщает Associated Press.
Изначально, по данным агентства, МИД Мексики сообщал о 95 погибших по всей стране, затем власти штата Чьяпас сообщили о еще одном погибшем.
Ранее Reuters сообщал о 90 погибших. Как свидетельствуют данные Национальной сейсмологической службы Мексики, магнитуда землетрясения составила 8,2, его эпицентр располагался на юго-востоке страны в штате Чьяпас, очаг залегал на глубине 58 км.
Из-за толчков появилось небольшое цунами, высота его волн не превышала одного метра. Стихия повредила постройки в мексиканских городах, а также оставила без электричества около 200 тыс. человек.