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Власти Перу объявили посла КНДР персоной нон грата
Политика, 02:15
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Власти Перу объявили посла КНДР персоной нон грата

Власти Перу объявили посла КНДР персоной нон-грата в знак протеста против ядерной программы Пхеньяна. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на МИД латиноамериканской республики.

МИД Перу предоставил послу Ким Хак-Чхолю пять дней, чтобы он покинул страну.

«Мы будем выполнять все дипломатические усилия, направленные на денуклеаризацию Северной Кореи», — сказано в сообщении. В МИД Перу также отметили, что страна привержена мирному урегулированию северокорейского конфликта в «строгом соответствии» с резолюциями Совбеза ООН.

Посольство Северной Кореи в столице Перу Лиме отказались комментировать Reuters ситуацию.

Ранее персоной нон грата посла КНДР признало мексиканское правительство. По данным МИД Мексики, таким образом страна «выразила свое абсолютное неприятие» ядерных испытаний Северной Кореи. При этом источник Reuters в мексиканском внешнеполитическом ведомстве утонял, что страна не намерена разрывать дипломатические отношения с Пхеньяном.

Северная Корея провела очередные ядерные испытания 3 сентября. Накануне власти страны сообщили о создании боеголовки с термоядерным зарядом.

Теги: КНДР , Северная Корея , Перу
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