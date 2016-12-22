Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,82 56,97 EUR Нал. 69,54 68,34 USD Бирж. 57,22 -0,15 EUR Бирж. 68,41 -0,63 USD ЦБ. 57,17 +0,17 EUR ЦБ. 68,65 -0,04 EUR/USD 1,20 -0,01 ММВБ 2044,13 +0,56% РТС 1126,74 +0,64% Brent 53,93 +0,33% DJIA 22057,37 +1,19% Nasdaq 6432,26 +1,13% FTSE 7413,59 +0,49%
Синоптики оценили ущерб от ураганов «Харви» и «Ирма» в $290 млрд
Лента новостей
В базу данных украинского «Миротворца» внесли Юлию Тимошенко 01:27, Политика Синоптики оценили ущерб от ураганов «Харви» и «Ирма» в $290 млрд 00:41, Общество «Яндекс.Такси» запустил проект по поддержке новых таксопарков 00:29, Технологии и медиа Суд оставил экс-главу Марий Эл Макрелова в СИЗО до начала зимы 00:23, Общество Накопления большинства частных пенсионных фондов съела инфляция 00:00, Финансы В Турции 40 человек госпитализированы из-за отравления химвеществом 11 сен, 23:58, Общество «Газпром» назначил нового начальника одного из крупнейших департаментов 11 сен, 23:37, Бизнес Поклонская призвала «провокаторов» против «Матильды» остановиться 11 сен, 23:32, Общество Глава МИД ФРГ назвал членов партии «Альтернатива для Германии» нацистами 11 сен, 23:14, Политика О трудовых правах должны знать все: работа – это не только обязанности 11 сен, 23:12, Партнерский материал Прорывной лидер: получится ли у Саакашвили вернуться в большую политику 11 сен, 22:58, Политика Евросоюз отказался признавать выборы в Крыму 11 сен, 22:54, Политика Верховный суд приостановил ограничения по иммиграционному указу Трампа 11 сен, 22:35, Политика Российские велогонщики подали иск к WADA из-за обвинений в допинге 11 сен, 22:25, Общество Минздрав заявил об историческом рекорде продолжительности жизни россиян 11 сен, 22:13, Общество Против перекрывших трассу работников ​свинофермы в Оренбурге завели дела 11 сен, 21:55, Общество В Московском метро назвали причину столкновения поезда со стеной 11 сен, 21:51, Общество «Яблочная революция»: к чему приведет успех Гудкова на выборах в Москве 11 сен, 21:38, Политика МИД назвал возможные сроки ответа США на закрытие генконсульства России 11 сен, 21:25, Политика Ставки замерли: как изменилась доходность рублевых вкладов в сентябре 11 сен, 21:25, Деньги Экс-посла России в США назначат сенатором от Мордовии 11 сен, 21:14, Политика Зарядка без провода и распознавание лица: что известно о новом iPhone 11 сен, 21:10, Технологии и медиа  Санкт-Петербург опередил Москву в рейтинге мировых финансовых столиц 11 сен, 21:09, Финансы В Челябинске эвакуировали торговые центры после звонка о минировании 11 сен, 21:02, Общество Трамвай насмерть сбил пешехода на Бауманской улице в Москве 11 сен, 21:01, Общество Словенский тренер назвал «Спартак» худшим клубом группы в Лиге чемпионов 11 сен, 20:57, Спорт Проверьте ваше везение, предпринимательское чутьё и деловую хватку 11 сен, 20:48, РБК и Билайн На Украине военнослужащий застрелил двоих сослуживцев 11 сен, 20:34, Общество
Синоптики оценили ущерб от ураганов «Харви» и «Ирма» в $290 млрд
Общество, 00:41
0
Синоптики оценили ущерб от ураганов «Харви» и «Ирма» в $290 млрд

Общий ущерб от ураганов «Харви» и «Ирма» может обойтись экономике США в $290 млрд. Об этом сообщает к телеканал ABC со ссылкой на оценки президента консультационной компании AccuWeather Джоэла Майерса.

По данным Майерса, ущерб от стихии станет «рекордным».

«Ущерб от «Ирмы» составит около 100 миллиардов долларов — это один из самых дорогостоящих ураганов. Это эквивалентно 0,5 процентного пункта ВВП <...> ураган «Харви», станет самым дорогим бедствием в истории США — 190 млрд долларов — эквивалентно 1 процентному пункту ВВП», — сообщил президент AccuWeather.

По данным Майерса, экономические издержки включают в себя нарушение работы предприятий, рост безработицы, разрушение инфраструктуры, потерю урожая, повреждение имущества и рост цен на топливо.

Ураган «Ирма» вызвал наводнение во Флориде. Фоторепортаж Еще 8 фото
Фотогалерея

Ураган «Ирма» 7 сентября ударил по островам Карибского бассейна Сен-Мартен и Сен-Бартелеми, 10 сентября ураган дошел до Флориды. Его жертвами стали более десятя человек и было разрушено 95% инфраструктуры. Порывы ветра «Ирмы» достигали 300 км/ч.

«Харви» 25 августа обрушился на юго-восточное побережье США 25 августа, его назвали самым мощным ураганом в США за последние 12 лет. На ликвидацию последствий от этого урагана Вашингтон выделил $15,25 млрд.

Теги: США , ураган , "Харви" , «Ирма»
Главное
«Яндекс.Такси» запустил проект по поддержке новых таксопарков Технологии и медиа
Материалы по теме
В США из-за «Харви» резко выросло число заявок на пособия по безработице Общество
Трамп поручил выделить $15,25 млрд на ликвидацию последствий «Харви» Политика
Власти Кубы заявили о 10 жертвах урагана «Ирма» Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку