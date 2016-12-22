Синоптики оценили ущерб от ураганов «Харви» и «Ирма» в $290 млрд

Общий ущерб от ураганов «Харви» и «Ирма» может обойтись экономике США в $290 млрд. Об этом сообщает к телеканал ABC со ссылкой на оценки президента консультационной компании AccuWeather Джоэла Майерса.
По данным Майерса, ущерб от стихии станет «рекордным».
«Ущерб от «Ирмы» составит около 100 миллиардов долларов — это один из самых дорогостоящих ураганов. Это эквивалентно 0,5 процентного пункта ВВП <...> ураган «Харви», станет самым дорогим бедствием в истории США — 190 млрд долларов — эквивалентно 1 процентному пункту ВВП», — сообщил президент AccuWeather.
По данным Майерса, экономические издержки включают в себя нарушение работы предприятий, рост безработицы, разрушение инфраструктуры, потерю урожая, повреждение имущества и рост цен на топливо.
Ураган «Ирма» 7 сентября ударил по островам Карибского бассейна Сен-Мартен и Сен-Бартелеми, 10 сентября ураган дошел до Флориды. Его жертвами стали более десятя человек и было разрушено 95% инфраструктуры. Порывы ветра «Ирмы» достигали 300 км/ч.
«Харви» 25 августа обрушился на юго-восточное побережье США 25 августа, его назвали самым мощным ураганом в США за последние 12 лет. На ликвидацию последствий от этого урагана Вашингтон выделил $15,25 млрд.