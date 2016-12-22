Суд оставил экс-главу Марий Эл Макрелова в СИЗО до начала зимы

Басманный суд Москвы продлил до начала декабря арест бывшему главе Республики Марий Эл Леониду Маркелову, обвиняемому в получении взятки в 235 млн рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении в отношении Маркелова меры пресечения в виде заключения под стражу еще на три месяца, то есть до 12 декабря», — сообщили агентству в суде. Суд также отказал защите Маркелова в избрании более мягкой меры пресечения, не связанной с содержанием в СИЗО.​

Кроме того, суд продлил арест и фигурантке дела Наталье Кожановой, она остается под стражей также до 12 декабря.

Леонид Маркелов покинул должность губернатора Марий Эл 6 апреля по собственному желанию. Бывший губернатор Марий Эл обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), еще одна фигурантка дела, директор «Телекомпании 12 Регион» Наталья Кожанова — в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

По версии следствия, Маркелов получил 235 млн руб от Кожановой и учредителя фабрики ОАО «Акашевская» Николая Криваша за «покровительство и содействие» при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.