В Турции 40 человек госпитализированы из-за отравления химвеществом
Общество, 11 сен, 23:58
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В Турции 40 человек госпитализированы из-за отравления химвеществом
В юго-восточной турецкой провинции Сиирт из-за отравления неизвестным химическим веществом пострадали 40 человек, из них 23 детей. Об этом сообщает телеканал CNN Turk.
Причиной происшествия, предположительно, стала утечка хлора и окиси углерода из емкости. По данным издания, емкость с химвеществом могли найти на пустыре дети, принести в деревню и открыть.
«После жалоб жителей деревни Акташ на тошноту и рвоту в результате утечки из емкости химического вещества прибыли врачи и спасатели из Агентства по чрезвычайным ситуациям», — сказано в сообщении. Местные власти эвакуировали других жителей поселения до установления причины утечки газа.