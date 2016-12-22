В Турции 40 человек госпитализированы из-за отравления химвеществом

В юго-восточной турецкой провинции Сиирт из-за отравления неизвестным химическим веществом пострадали 40 человек, из них 23 детей. Об этом сообщает телеканал CNN Turk.

Причиной происшествия, предположительно, стала утечка хлора и окиси углерода из емкости. По данным издания, емкость с химвеществом могли найти на пустыре дети, принести в деревню и открыть.

«После жалоб жителей деревни Акташ на тошноту и рвоту в результате утечки из емкости химического вещества прибыли врачи и спасатели из Агентства по чрезвычайным ситуациям», — сказано в сообщении. Местные власти эвакуировали других жителей поселения до установления причины утечки газа.