«Газпром» назначил нового начальника одного из крупнейших департаментов

Начальником одного из ключевых подразделений «Газпрома», 338-й департамента, отвечающего за вопросы капитального ремонта трубопроводов, назначен Сергей Скрынников. Об этом говорится в заявлении «Газпрома», поступившем в РБК.

Как сообщили в компании, прежний руководитель департамента Александр Филатов «освобожден от занимаемой должности по собственному желанию». Ранее о том, что Филатов покидает компанию, сообщал РБК со ссылкой на источники в «Газпроме» и среди подрядчиков компании.

Сергей Скрынников, по данным компании, работает в «Газпроме» 21 год. Из них с 2013 по 2016 года работал заместителем генерального директора по производству ООО «Газпром трансгаз Уфа», а в 2016-2017 года занимал должность заместителя начальника департамента 308 «Газпрома» (департамент по транспортировке, подземному хранению и использованию газа).

На долю 338-го департамента, в который перешел Скрынников, в прошлом году приходилось 17,3% расходов инвестпрограммы монополии по итогам ее корректировки: 147,6 млрд руб. из 853 млрд руб., следует из отчетности «Газпрома». В 2015 году на нужды капитальных ремонтов выделялось 161,6 млрд руб.