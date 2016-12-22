Глава МИД ФРГ назвал членов партии «Альтернатива для Германии» нацистами

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что если немцы проголосуют за партию «Альтернатива для Германии», то «нацисты» впервые вернутся в парламент со времен Второй мировой войны. Об этом министр рассказал в интервью немецкому изданию ​T-online.

По словам Габриэля, многие избиратели рассматривают вариант голосования за партию «Альтернатива для Германии» в предстоящих выборах, поскольку они чувствуют, что их опасения по поводу миграции, безопасности и рабочих мест в стране не решаются другими партиями.

«Это будет иметь ужасные последствия. У нас будут настоящие нацисты в Рейхстаге впервые с момента окончания Второй Мировой Войны», — сказал министр. Он добавил, что большая часть электората этой партии — жители поселков, удаленных от крупных городов, и деревень на территории бывшей ГДР.

«Альтернатива для Германии» основана в 2013 году и изначально объединяла в своих рядах евроскептиков. Во время миграционного кризиса партия выступила против проводимого канцлером Ангелой Меркель курса на прием беженцев.

Выборы в парламент ФРГ состоятся 24 сентября. По данным социологов, сейчас лидирует блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Меркель.