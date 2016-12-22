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Верховный суд приостановил ограничения по иммиграционному указу Трампа
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Верховный суд приостановил ограничения по иммиграционному указу Трампа
Политика, 22:35
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Верховный суд приостановил ограничения по иммиграционному указу Трампа

Верховный суд США временно приостановил действия ограничений по иммиграционному указу президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Associated Press.

Решение вынес судья Энтони Кеннеди. Он также сообщил, что ответчик должен будет до полудня 12 сентября предоставить в суд свои доводы в письменном виде, которые могли бы доказать обоснованность ограничений иммиграционного указа. После этого суд вновь рассмотрит дело и примет по нему окончательное решение.

Ранее, 8 сентября, девятый окружной апелляционный суд США оставил в силе ограничения на иммиграционный указ Трампа. «Верховный суд вмешался, чтобы исправить решения нижестоящих судов, а сейчас мы вернемся в Верховный суд, чтобы напомнить исполнительной власти о ее обязанности защищать нацию», — заявляла представитель суда.

Апелляционный суд также освободил от действия указа Трампа бабушек и дедушек, теть, дядь, двоюродных братьев и сестер, племянников и племянниц граждан США. Указ вступил в силу после одобрения Верховного суда, который разрешил действие документа до проведения прений. Они состоятся в октябре 2017 года в Верховном суде США.

Дональд Трамп подписал новый вариант иммиграционного указа в марте 2017 года. Позднее, в конце июня, Верховный суд США принял положительное решение, согласно которому гражданам Сирии, Судана, Ирана, Ливии, Сомали и Йемена запрещалось въезжать в страну, не имея визы или вида на жительство. Исключение предоставлялось только тем лицам, у которых в США живут ближайшие родственники (родители, дети, родные братья и сестры).

Теги: США , Верховный суд , Дональд Трамп , иммигранты
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