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Российские велогонщики подали иск к WADA из-за обвинений в допинге
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Российские велогонщики подали иск к WADA из-за обвинений в допинге
Новый допинговый скандал, 22:25
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Российские велогонщики подали иск к WADA из-за обвинений в допинге

Российские велогонщики Кирилл Свешников, Дмитрий Страхов и Дмитрий Соколов, которые не смогли принять участие в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году, подали иск в Верховный суд Онтарио к Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и его руководителю Ричарду Макларену. Об этом сообщил журналист Би-би-си Дэн Роан в своем Twitter.

В своем иске велогонщики заявили, что WADA и Макларен несправедливо обвинили их в причастности к допинг-схеме. В результате спортсменов не допустили до участия в Олимпийских играх-2016, а их репутации был нанесен серьезный ущерб.

«WADA и Ричард Макларен лишили нас жизненно важной цели — участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, которые должны были стать вершиной нашей спортивной карьеры. Мы утверждаем, что нас ошибочно приписали в число обманщиков и спортсменов, употребляющих допинг», — заявил Свешников. Он отметил, что все трое спортсменов просят суд пересмотреть свое мнение и оправдать их.

В августе 2016 года Свешников, Страхов и Соколов подали иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за отстранения от участия в Олимпийских играх.

В декабре 2016 года Макларен опубликовал доклад о проблеме допинга в России. В нем шла речь об «институциональном заговоре» российских властей. WADA также обвинила бывшего министра спорта Виталия Мутко и его экс-заместителя Юрия Нагорных в манипуляциях с допинг-пробами российских атлетов.

Сам Мутко заявлял, что WADA обвинила Россию в тех действиях, которые «невозможны в принципе». Он отметил, что все претензии комиссии будут обсуждаться в правовом поле. После публикации олимпийские сборные России по легкой и тяжелой атлетике, а также паралимпийская сборная были отстранены от участия в летних Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

Теги: Россия , WADA , Олимпиада в Рио , велогонщики
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