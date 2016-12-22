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Экс-посла России в США назначат сенатором от Мордовии
Политика, 21:14
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Экс-посла России в США назначат сенатором от Мордовии

Экс-посол России в США Сергей Кисляк будет назначен представителем Мордовии в Совете Федерации, заявил на пресс-конференции победивший на выборах врио главы региона Владимир Волков. Об этом сообщает «РИА Новости».

Волков отметил, что с назначением Кисляка сенатором он «уже давно определился». «После инаугурации я сразу оформляю все документы, и он приступает к своей работе», — сказал врио главы Мордовии.

Он добавил, что Кисляк находится в республике «со вчерашнего дня». Волков отметил, что экс-посол «очень хороший, коммуникабельный человек» и активно занялся изучением ситуации в регионе.​ «Нам очень повезло с сенатором», — констатировал Волков.

Газета «Ведомости» узнала о том, что экс-посол может стать сенатором от Мордовии 18 июля. В конце июля врио главы региона Владимир Волков назвал Кисляка в числе трех вероятных кандидатур. Двумя другими претендентами на место в Совфеде стали главный федеральный инспектор по Республике Мордовия Михаил Сезганов и глава городского округа Саранска Петр Тултаев. В конце августа американский телеканал CNN взял интервью у Кисляка в столице Мордовии, Саранске.

Ранее стало известно, что 11 сентября бывший посол России в США Сергей Кисляк был награжден орденом Александра Невского с характеристикой «за большой вклад в усиление сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами в гуманитарной сфере». Соответствующий указ был опубликован на портале правовой информации.

Сергей Кисляк начал дипломатическую карьеру в 1977 году. Согласно официальным данным МИД, в 1981-1989 годах он работал в США, в 1998-2003 годах был послом России в Бельгии и, по совместительству, постпредом в НАТО. В 2003-2008 году занимал пост замглавы МИД. В 2008 году Кисляк стал полномочным послом в Вашингтоне.

Кисляк оказался в центре американского внутриполитического скандала в начале 2017 года. Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн встретился в декабре 2016 года с российским послом, однако не предоставил Белому дому полной информации о содержании переговоров. Как сообщила в феврале газета The Washington Post, на встрече обсуждалась возможность смягчения антироссийских санкций. После начала скандала Флинну пришлось уйти в отставку, хотя факт обсуждения санкций он не подтвердил. 23 июня Кисляк также завершил свою миссию в Вашингтоне.

Теги: назначение , сенатор , Сергей Кисляк , Владимир Волков
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