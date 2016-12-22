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МИД назвал возможные сроки ответа США на закрытие генконсульства России
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МИД назвал возможные сроки ответа США на закрытие генконсульства России
Война санкций, 21:25
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МИД назвал возможные сроки ответа США на закрытие генконсульства России
Россия выразила протест американским властям в ответ на закрытие своего генконсульства в Сан-Франциско. Ответные действия МИД может предпринять в течение месяца, заявил замглавы российского ведомства Сергей Рябков

Россия предпримет ответные действия в течение месяца. Об этом "РИА Новости" заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков после встречи с заместителем госсекретаря США Томасом Шенноном.

На вопрос, сделает ли Россия ответные шаги в течение месяца, Рябков заявил, что он не думает, "что речь идет о столь долгом периоде". По словам Рябкова, он заявил Шеннону, что Россия не будет затягивать с ответными шагами. ​В разговоре с ТАСС Сергей Рябков заявил, что «конкретных временных параметров пока нет».

В понедельник, 11 сентября, замглавы МИД России Сергей Рябков провел встречу со старшим заместителем госекретаря США Томасом Шенноном, на которой дипломаты обсудили повестку двусторонних отношений, в частности историю с закрытием российского генконсульства в Сан-Франциско и двух представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке. Об этом сообщает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что закрытие дипломатической собственности России было принудительным и расценивается как «нелегитимный захват».​ Обыски в генконсульстве, в помещениях, обладающих дипломатическим иммунитетом, подчеркнул во время встречи Рябков, проводились «под угрозой применения силы». Это, добавил замминистра внешнеполитического ведомства, стало нарушением Венских конвенций о дипломатических и консульских сношениях, двусторонней Консульской конвенции.

«С российской стороны вновь заявлен протест в связи с враждебными действиями США, посягательством на дипломатический иммунитет. Указано, что условия пребывания американских дипломатов в России приводятся в соответствие с ограничениями, установленными для наших представителей», — говорится в сообщении МИД.

​Также российский дипломат обратил внимание своего коллеги на участившиеся аресты граждан России американскими спецслужбами в третьих странах.

​«Призвали прекратить разрушать российско-американские отношения и подрывать международное право, что чревато тяжелыми последствиями, и приступить к поиску развязок накопившихся не по нашей вине проблем», — подчеркнули в ведомстве.

Лавров анонсировал новое сокращение американских дипломатов в России
Политика

​Ранее в понедельник, 11 сентября, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что российские власти намерены привести условия работы дипломатов России и США к полному паритету. По его словам, это станет ответом на действия Вашингтона, который закрыл генконсульство России в Сан-Франциско для уравнивания числа консульств двух стран.

В посольстве США прокомментировали слова Лаврова о сокращении дипломатов
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В американском посольстве в ответ на это заверили, что не будут угадывать планы Москвы.

«Коммерсантъ» узнал детали о плане МИДа по достижению паритета с США
Политика

По информации источников «Коммерсанта», американские дипломаты могут лишиться возможности пользоваться выделенными парковками у зданий дипмиссий в Москве и других городах, столкнутся с ограничением количества пунктов въезда в Россию, а также с намерением российских властей сократить число дипломатов, которым можно беспрепятственно перемещаться по стране.

Автор: Анна Трунина.
Теги: США , МИД России , дипломаты
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