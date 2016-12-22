На Украине военнослужащий застрелил двоих сослуживцев

Главное управление Национальной полиции Украины в Кировоградской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) после того, как военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) застрелил двоих сослуживцев. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте военной прокуратуры Южного региона Украины.

По данным военной прокуратуры, инцидент произошел 10 сентября в 22:40 по местному времени (21:40 мск) на территории одной из воинских частей в Кировоградской области. Солдат «произвел две короткие очереди в направлении двух военнослужащих этой же части», которые в это время выполняли тренировочные упражнения. От полученных огнестрельных ранений старший сержант и солдат скончались на месте.

Сотрудники прокуратуры и правоохранительных органов осмотрели место происшествия и допросили свидетелей. В настоящее время решается вопрос о задержании подозреваемого в убийстве двух украинских военнослужащих.

Ранее, 4 августа, в результате взрыва артиллерийского боеприпаса во время учений в Киевской области погиб один военнослужащий ВСУ, еще пять солдат получили ранения.