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Google оспорила решение Еврокомиссии о штрафе в €2,4 млрд
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Google оспорила решение Еврокомиссии о штрафе в €2,4 млрд
Бизнес, 19:57
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Google оспорила решение Еврокомиссии о штрафе в €2,4 млрд

Компания Google подала апелляцию на решение Европейской комиссии о штрафе в размере €2,4 млрд. Об этом сообщает Reuters.

В конце июня 2017 года Еврокомиссия в рамках антимонопольного дела оштрафовала Google на €2,4 млрд за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем.

Также в комиссии пришли к выводу, что Google нарушила правила Европейского союза, предоставив преимущество своему сервису покупок Google Shopping при поиске товаров через поисковик Google. По данным Еврокомиссии, Google существенно занижала рейтинги конкурирующих сервисов, а их предложения выводились не на первую страницу поиска, а на четвертую и дальше. Еврокомиссия предоставила компании 90 дней для того, чтобы отказаться от использования нечестной практики.

«То, что делал Google, по антимонопольным нормам Евросоюза является незаконным. И, что самое важное, европейские потребители лишались подлинной возможности выбора услуг», — сообщала еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

В материнской компании Google Alphabet Inc в начале июля сообщили о том, что штраф Еврокомиссии может привести к сокращению прибыли компании во втором квартале 2017 года на $2,74 млрд. Компания намерена внести штраф в отчетность о прибыли в виде отдельных операционных расходов из-за того, что штраф не облагается налогом. В связи с этим, понизится и чистый доход Alphabet, а также доходы на акции компании.

Теги: Еврокомиссия , Google , Штрафы , Alphabet
Главное
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