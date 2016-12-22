Суд арестовал главу сахалинской «дочки» «Роснефти» по обвинению в подкупе

Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте главы «Роснефть-Сахалинморнефтегаза», дочерней компании «Роснефти», Андрея Бардина. Об этом сообщает «РИА Новости».

Как заявил следователь, кроме Бардина в деле фигурируют и другие лица, но они пока не установлены. Ему предъявили обвинение по ч. 9 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). Своей вины Бардин не признает. Суд решил удовлетворить ходатайство следствия об аресте главы компании. «Избрать в отношении обвиняемого Бардина меру пресечения в виде заключения под стражу до 9 ноября», — гласит решение суда.

Ранее сообщалось, что 10 сентября Следственный комитет России возбудил уголовное дело против главы компании «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» Андрея Бардина. По версии следствия, Бардин 9 сентября в Москве получил от одной из коммерческих компаний денежные средства в размере 1 млн руб. В обмен он обещал дать беспрепятственный доступ к тендеру.

Бардин был задержан 10 сентября, когда собирался отбыть обратно на Сахалин. Однако в самолет он так и не сел, а его телефон был отключен. Позже стало известно о его задержании. В «Роснефти» заявили, что службой безопасности компании была «пресечена попытка совершения действий коррупционного характера».

Андрей Бардин возглавлял «Роснефть-Сахалинморнефтегаз» с 2014 года. На Сахалин он приехал после работы в центральном аппарате «Роснефти». Предыдущий директор «дочки» компании был уволен по личному распоряжению Игоря Сечина. Как сообщает местный телеканал ASTV, информация о возможном увольнении Бардина появлялась в течение нынешнего года.