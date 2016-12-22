Бизнесмен Михайлов подал иск к Навальному из-за статьи о часах от Путина

Бизнесмен Сергей Михайлов подал новый иск к политику Алексею Навальному и основанному им Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) из-за материала об именных часах, которые подарил ему президент Владимир Путин. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Люблинского суда Москвы Людмилу Морозову.

По ее словам, предприниматель попросил признать не соответствующей действительности информацию, которую Алексей Навальный привел в статье с заголовком «Все-таки дарил Путин часы С.Михайлову, главе солнцевской ОПГ». Михайлов также потребовал обязать ответчиков удалить материал в течение семи дней.

Представитель суда отметила, что Михайлов не заявил в новом иске о защите чести, достоинства и деловой репутации никаких финансовых претензий к Навальному и ФБК, однако потребовал взыскать с ответчиков 300 руб. судебных расходов и 16,3 тыс. руб. нотариальных издержек.

Досудебная проверка по этому иску назначена на 21 сентября.

Это второй иск Михайлова к Навальному и ФБК. Первый касался фильма «Чайка». В нем Михайлов был описан как «криминальный авторитет 1980-х и 1990-х» и «глава солнцевской ОПГ». Сам Михайлов ранее заявлял РБК, что эта информация является «недостоверной, более того — заведомо ложной, порочащей честь и достоинство человека и гражданина, подрывающей деловую репутацию бизнесмена, общественного деятеля и председателя попечительского фонда благотворительного фонда «Участие». Бизнесмен в иске потребовал от Навального и ФБК компенсации ущерба в общей сложности на сумму 500 тыс. руб. В начале августа Люблинский суд Москвы отказался удовлетворить этот иск.

В конце августа Михайлов в ходе пресс-конференции в Москве рассказал о том, что Владимир Путин наградил его часами. До этого об именных часах «Президент» сам бизнесмен сообщал на своем сайте. Михайлов пояснил, что таким образом глава государства отметил «шефскую помощь, оказываемую [бизнесменом] ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы и Героев России».

Навальный после этого на своем сайте написал, что Михайлов лишь похвастался часами, а «диплом о награждении» подделал.