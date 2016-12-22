Зюганов ответил на «угрозы» Жириновского о запуске пропаганды против КПРФ

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов в ответ на заявление лидера ЛДПР Владимира Жириновского о запуске в России антикоммунистической пропаганды сообщил, что это связано с «провалом» партии на прошедших выборах. Об этом он заявил «РИА Новости».

«Он ее (антикоммунистическую кампанию. — РБК) и проводил беспардонно и беспощадно. Вы слышали его выступления, которые были за гранью всего возможного», — сообщил председатель КПРФ. По мнению Зюганова, сейчас Жириновский «сгоряча не знает, на ком отыграться». Лидер коммунистов считает, что Жириновский провалил выборы, «столько денег угробил».

Ранее Жириновский после прошедших 10 сентября выборов пообещал запустить в России пропаганду против КПРФ и лично против Зюганова. Об этом сообщает «Интерфакс». «ЛДПР провела самую чистую кампанию, мы нигде не пытались снять кандидатов от других партий, КПРФ — по всей стране. Через свою газету под названием «Жириновщина». Теперь мы будем вести пропаганду «зюгановщина» по всей стране», — заявил лидер ЛДПР. Он отметил, что пропаганда будет «самой жесткой и против Зюганова как могильщика коммунизма в нашей стране, предателя идеалов Ленина, Сталина».

Жириновский 10 сентября также назвал «позором» тот факт, что на выборы в Москве пришли меньше миллиона человек. Об этом сообщал ТАСС. Лидер ЛДПР также призвал отправить в отставку главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова. В ответ Горбунов заявил, что уйдет в отставку после того, как Жириновский сдаст депутатский мандат. Зюганов также назвал низкую явку в столице «ненормальной». По предварительной информации, явка на муниципальных выборах в столице составила 14,8%.