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Аваков рассказал о явившихся на регистрацию сторонниках Саакашвили
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Аваков рассказал о явившихся на регистрацию сторонниках Саакашвили
Украинский кризис, 17:29
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Аваков рассказал о явившихся на регистрацию сторонниках Саакашвили

Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал о незаконно перешедших границу с Украиной гражданах, которые самостоятельно пришли на КПП «Шегини» для регистрации, об этом министр рассказал изданию 112.ua.

«Целый ряд людей так и сделали из разряда журналистов, иностранцев, которые поняли, в какую ситуацию попали. Нацполиция возбудила уголовное производство и настаивает, чтобы каждый из участников акции пришел в полицию для дачи показаний. Появятся сами — хорошо, не появятся — соответствующие повестки уже сегодня начнут отправляться всем участникам», — заявил Аваков.

«Каждый, кто нелегально перешел границу за счет вчерашних событий, должен явиться на пункт «Шегини», чтобы оформить себе права, пройти процедуру оформления границы», — добавил он.

До этого Аваков заявил, что вместе с бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили, который накануне пересек польско-украинскую границу через КПП «Шегини», несмотря на возражения официальных властей страны, были еще 40 человек.

«Группа людей организовала прорыв государственной границы, в толпе проведя порядка 40 людей через госграницу, в том числе несколько иностранцев», — заявил Аваков, отметив, что вчерашний переход Саакашвили через границу он квалифицирует как «государственное преступление».

Как Михаил Саакашвили прорвал границу Украины. Фоторепортаж Еще 5 фото
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Ранее, комментируя вчерашний прорыв через границу, Саакашвили обвинил полицию Украины в краже паспорта.

10 сентября Саакашвили прибыл на территорию Украины из Польши, прорвав кордон пограничников на контрольно-пропускном пункте «Шегини», куда он приехал на автобусе в окружении своих сторонников, среди которых были народные депутаты Верховной рады и глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Прорыву через границу предшествовала потасовка между сторонниками Саакашвили и представителями силовых ведомств. В результате политик пересек границу пешком в окружении своих соратников.

Президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства 26 июля 2017 года. В этот момент Саакашвили находился в США.

Теги: Арсен Аваков , МВД Украины , Михаил Саакашвили
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