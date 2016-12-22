Леонтьев отказался комментировать ответ «иссохшегося от злобы» Улюкаева

Пресс-секретарь компании «Роснефть» Михаил Леонтьев заявил РБК, что не собирается комментировать «хамство» бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, который ранее процитировал эпиграф к комедии Николая Гоголя «Ревизор» в ответ на вопрос, как бы он оценил поведение главы «Роснефти» Игоря Сечина.

«Я его хамство комментировать не буду, он находится в сложном положении и, наверное, не владеет собой. Вообще это заметно. Он аж иссохся от злобы», — заявил Леонтьев. По его словам, Улюкаев выбрал такую линию защиты, которую он и его адвокаты считают оптимальной.

«Бог ему судья», — резюмировал Леонтьев, отметив, что Улюкаев ведет себя «странно». «Человек, пойманный на месте преступления, пытается навести тень на плетень, выдумать какие-то странные мотивации для своих действий», — заметил пресс-секретарь «Роснефти». Леонтьев отметил, что действия Улюкаева «никак не оправдывает его совершение преступления».

Ранее Улюкаев в ответ на вопрос журналистов о том, как бы он оценил поведение Сечина, привел цитату из «Ревизора». «Ответ дал Гоголь в «Ревизоре». Неча на зеркало пенять, коли рожа крива», — сказал Улюкаев.

Игорь Сечин 6 сентября сообщил, что Улюкаев, занимая пост главы Минэкономразвития, требовал взятку, за которой сам приехал и забрал ее.

Во время заседания в суде 5 сентября была оглашена стенограмма переговоров Сечина и Улюкаева, которые проходили в ноябре 2016 года в офисе «Роснефти», перед тем как сотрудники спецслужб задержали экс-министра. В стенограмме речь шла о «корзинке с колбасой», которую Сечин, по данным источников РБК, дарит своим друзьям и партнерам.

Позднее, 8 сентября, Сечин заявил, что считает обнародованную прослушку переговоров с Улюкаевым «профессиональным кретинизмом». «Есть вещи, которые должны быть закрыты со всех сторон и со всех точек зрения. Даже мысли не должно возникать, что такое можно обнародовать! Там есть сведения, содержащие гостайну», — сказал Сечин. Он также сообщил, что процесс над Улюкаевым должен был быть закрытым.

Защитник Улюкаева Тимофей Гриднев 11 сентября призвал Сечина принести извинения за слова о «профессиональном кретинизме». По мнению адвоката, обвинять и оскорблять прокуроров из-за обнародования прослушки переговоров «мне представляется совершенно необоснованным». Гриднев отметил, что текст записи разговора был бы оглашен защитой Улюкаева даже в том случае, если бы этого не сделал прокурор. Адвокат также заявил, что будет добиваться прослушивания этих записей в суде.