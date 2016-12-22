В Саратове назначили исполняющего обязанности мэра

Исполняющим обязанности мэра Саратова после отставки Валерия Сараева назначен его заместитель по городскому хозяйству Сергей Пилипенко. Об этом сообщило агентство «Версия-Саратов» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

О том, что Сараев покинет свою должность, ранее 11 сентября сообщил врио ​губернатора Саратовской области Валерий Радаев. Градоначальник подал в отставку из-за проблем в организации выборной кампании в городе. Отмечалось, что Сараев принял решение уйти в отставку «в связи с нарушениями, допущенными в ходе выборов 10 сентября».

​В единый день голосования в Саратовской области прошли выборы губернатора, депутатов областной думы и выборы в органы местного самоуправления.

Ранее сообщалось, что на выборах губернатора Саратовской области, по предварительным данным, с результатом в 74,62% побеждает Валерий Радаев от «Единой России». Эта партия также набрала 66,84% голосов на выборах в Саратовскую областную думу шестого созыва.

За КПРФ проголосовали 14,68%, а ЛДПР набрала 8,06% голосов. Согласно данным областной избирательной комиссии, «Справедливую Россию» поддержали 5,75% избирателей, «Коммунистов России» — 2,26% и «Яблоко» — 1,22%.