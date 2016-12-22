В посольстве США прокомментировали слова Лаврова о сокращении дипломатов

В американском посольстве в России заявили, что не будут угадывать планы российской стороны. Об этом заявила глава пресс-службы американской дипломатической миссии Мария Олсон, комментируя слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что количество сотрудников посольства США будет приведено к полному паритету, передает «РИА Новости».

«Мы не будем пытаться угадывать возможные будущие шаги российской стороны», — сказала Олсон.

В понедельник, 11 сентября, Лавров заявил, что в МИД России анализируют условия, в которых работают американские и российские представительства. Он заявил, что планирует привести «эти условия в полное соответствие с тем, что называется паритетом». Лавров отметил, что данный вопрос — это «отдельная тема», которая не касается двухсторонних отношений России и США.

Во вторник, 5 сентября, президент России Владимир Путин заявил , что, чтобы достигнуть паритета по числу сотрудников дипломатических миссий Москвы и Вашингтона, нужно будет сократить еще 155 человек из представительства США. Путин сказал, что пока Россия этого делать не будет. «Посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше», — сказал российский президент.

В июле МИД России принял решение до 1 сентября сократить число сотрудников американской дипмиссии на 755 человек и закрыть доступ к американской посольской даче в Серебряном Бору и складам в Москве. В августе американской президент Дональд Трамп поблагодарил Путина за высылку американских дипломатов из России, сказав, что теперь можно будет меньше тратить на их зарплаты.