Новак присвоил Сечину звание «Почетный работник ТЭК»

Министр энергетики России Александр Новак присвоил главе компании «Роснефть» Игорю Сечину звание «Почетный работник ТЭК», говорится в сообщении на сайте компании со ссылкой на соответствующий приказ ведомства.

Согласно заявлению «Роснефти», звание присвоено Сечину «за большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса», а также за «многолетний добросовестный труд». Как объяснили в компании, решение о награде Сечина принято в связи с профессиональным праздником — Днем работников нефтяной и газовой промышленности.

Данное звание присваивается за образцовое выполнение трудовых обязанностей, а также продолжительную и безупречную работу. Кроме того, критериями награждения являются, в частности, конкретный вклад в улучшение качества продукции и повышение производительности труда.

В марте 2017 года президент России Владимир Путин наградил орденами и медалями топ-менеджеров «Роснефти». В частности, орден Почета получили финансовый директор компании Петр Лазарев и первый вице-президент Павел Федоров. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени вручили заместителю управляющего делами «Роснефти» Ольге Шокиной и другим сотрудникам.

В начале 2015 года Путин наградил медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» Ивана Сечина, сына Игоря Сечина, с характеристикой «за большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса и многолетний добросовестный труд». Сечин-младший родился в 1989 году, однако пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев призвал не обращать внимания на его возраст. Как выяснил депутат Госдумы Валерий Рашкин, награждение сына Сечина произошло по инициативе министра энергетики Александра Новака.





