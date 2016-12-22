Замглавы «Роскосмоса» покинул госкорпорацию из-за болезни
Бизнес, 16:35
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Замглавы «Роскосмоса» покинул госкорпорацию из-за болезни
Госкорпорация «Роскосмос» объявила об уходе в отставку заместителя генерального директора Юрия Власова, курировавшего вопросы ракетно-космической промышленности.
В сообщении пресс-службы «Роскосмоса» отмечается, что Власов покидает свой пост «в связи с резким ухудшением состояния здоровья».
Временно исполняющим обязанности заместителя гендиректора по ракетно-космической промышленности назначен Николай Ваганов, ранее занимавший пост главы департамента ракетно-космической промышленности.