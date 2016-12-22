Фигуранта «дела о резиденции Путина» отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест бизнесмена Александра Родионова, фигуранта дела о хищении не менее 227,5 млн руб. бюджетных средств, которые были выделены на строительство зданий в резиденции президента Владимира Путина. Об этом агентству «Интерфакс» сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил обвиняемого Родионова под домашний арест», — заявила агентству Царева. Она уточнила, что Родионов признал свою вину.

Дело о хищении 227,5 млн руб., выделенных государством на строительные работы в резиденции Путина, возбудили в марте 2017 года. Тогда сотрудники ФСБ провели обыски на унитарном предприятии «Атэкс», подконтрольном ФСО и еще нескольким компаниям-субподрядчикам «Атэкса».

После этого правоохранительные органы взяли под стражу гендиректора предприятия Андрея Каминова, его экс-заместителя Станислава Кюнера, а также бизнесменов Александра Родионова, Дмитрия Торчинского, Сергея Литвинова и Сергея Перевалова. Им предъявили обвинения по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества).

Согласно данным портала госзакупок, «Атэкс» по заказу ФСО должна была провести строительные работы в Ново-Огарево на сумму 5,7 млрд руб. Из них 388 млн руб. должны были пойти на гараж, гостиницу со спортивным залом, ангар для парковой техники, дом приемов, комендатуру, КПП, котельную и ограждения.

Строительство так и не было завершено, после чего ФСО смогло взыскать через суд с «Атэкса» 77,2 млн руб. в качестве неустойки.

По данным Следственного комитета России (СКР), фигуранты дела использовали три схемы вывода денег. В частности, подозреваемые закупали и устанавливали вентиляторы по завышенной цене.

В мае Торчинский и Перевалов заявили, что будут сотрудничать со следствием. В июле к ним присоединился Кюнер.

Также в начале июля СКР присвоил «делу о резиденции Путина» гриф «Совершенно секретно». Об этом РБК сообщил источник, близкий к руководству ФСБ. По его словам, решение было принято в связи с тем, что в деле фигурирует информация, представляющая государственную тайну.

Александр Родионов вместе с Сергеем Переваловым возглавляли компанию «Климат проф». Ее учредителем является кипрская компания Wts Worldwide Trading Solutions Limited. «Климат Проф» ранее также сотрудничала со Станиславом Кюнером.

По данным СКР, Родионова и Перевалова «привлекли к совершению преступления» создатели преступного сообщества, которыми, по данным СКР, являются Каминов, Кюнер и Торчинский. Для этого компания-субподрядчик «Стройфасад», гендиректором которой был Кюнер, заключила с «Климат Проф» договор на проектирование и установку систем отопления, вентиляции, канализации и водоснабжения в резиденции Путина. Тогда же участники преступного сообщества договорились указывать в прайс-листах завышенную цену на оборудование.