Власти Кубы заявили о 10 жертвах урагана «Ирма»

Жертвами урагана «Ирма» на Кубе стали 10 человек. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на соответствующее заявление кубинских властей.

Шторм «Ирма» обрушился на Карибские острова 7 сентября. От него пострадали заморские территории Великобритании, Франции и Нидерландов. В результате стихии погибли 10 человек. Согласно предварительным данным, материальный ущерб от него составил $10 млрд.

В субботу, 9 сентября, из зоны ​активности урагана на Кубе в безопасные районы самолеты «Аэрофлота» эвакуировали туристов, среди которых было примерно 200 россиян. На следующий день МЧС России предложило помощь пострадавшим от урагана на Кубе и заморских территориях Франции.

В понедельник, 11 сентября, власти Кубы заявили, что в столице республики Гаване затоплены не менее двух кварталов, а из центральных районов города эвакуировали около 10 тыс. человек. Из-за шторма в городе частично перекрыты подача воды и электричества, а также частично вышла из строя мобильная связь.

Однако эпицентр урагана прошел в 200 км севернее кубинской столицы.